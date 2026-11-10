В Израиле оппозиционный блок Гади Айзенкота стремится заменить спикера Кнессета Амира Охану, союзника премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По сообщениям израильских СМИ, смена спикера дала бы блоку больше контроля над законодательной повесткой, пока Айзенкот ведет переговоры о формировании правительственной коалиции, сообщает Anadolu Agency.

Кандидат от партии «Яшар»

Айзенкот и лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман договорились выдвинуть на должность спикера кандидата от партии Айзенкота «Яшар», сообщил телеканал Channel 12. Имя кандидата должны определить после консультаций с другими партиями блока.

Новый состав Кнессета должен провести первое заседание во вторник, когда депутаты принесут присягу. Блок Айзенкота состоит из четырех партий и имеет 48 из 120 мест в парламенте, тогда как для замены Оханы необходим как минимум 61 голос.

Законодательные приоритеты блока

Среди приоритетов блока — запрет политикам, которым предъявлены уголовные обвинения, формировать или возглавлять правительство, создание государственной комиссии по расследованию нападений ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и отмена законодательства, принятого в рамках судебной реформы Нетаньяху.

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Предлагаемый запрет может касаться Нетаньяху, которого судят по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. При этом он не был признан виновным.

Ультраортодоксальная партия «Объединенный иудаизм Торы» отказалась поддержать запрос «Яшар», заявив, что нового спикера следует избирать после формирования правительства. По данным Channel 14, источники, близкие к Айзенкоту, сообщили о его готовности искать поддержку арабских партий, которые имеют 19 мест в Кнессете.

Президент Израиля Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать правительство после того, как получил рекомендации от 67 депутатов, тогда как Нетаньяху рекомендовали 46 законодателей. Айзенкот имеет 28 дней на формирование коалиции с возможностью продлить этот срок еще максимум на 14 дней.

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