Гонконгский девелопер New World Development назначил банки для подготовки выпуска прав, который может привлечь до 25 млрд гонконгских долларов, или $3,19 млрд. Об этом со ссылкой на знакомых с ситуацией людей сообщил Bloomberg, передает Channel NewsAsia.

Возможный выпуск прав

По данным Bloomberg, речь идет о выпуске прав New World Development объемом до 25 млрд гонконгских долларов. Агентство опубликовало эту информацию в пятницу, 13 ноября, со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

В сообщении также приведен валютный курс: один доллар США равнялся 7,8442 гонконгского доллара. По этому курсу 25 млрд гонконгских долларов составляют около $3,19 млрд.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Торги акциями приостановили

В пятницу торги акциями New World Development были приостановлены. Согласно сообщению, поданному до открытия торгов на Гонконгскую фондовую биржу, это произошло в ожидании раскрытия компанией внутренней информации.

Источник не уточняет содержание этой информации и не приводит официального подтверждения условий возможного выпуска прав от New World Development.

Читай нас в