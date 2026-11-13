+6° Киев +5° Варшава +12° Вашингтон
$ 45.46 € 50.29 zł 11.42
$ 45.46 € 50.29 zł 11.42
+6° Киев +5° Варшава +12° Вашингтон
Новости Вокруг света

Bloomberg: New World Development назначила банки для выпуска прав на сумму до $3,19 млрд — Channel NewsAsia

Фёдор Крыштовский 13 Ноября 2026 04:35
Bloomberg: New World Development назначила банки для выпуска прав на сумму до $3,19 млрд — Channel NewsAsia

Гонконгский девелопер New World Development назначил банки для подготовки выпуска прав, который может привлечь до 25 млрд гонконгских долларов, или $3,19 млрд. Об этом со ссылкой на знакомых с ситуацией людей сообщил Bloomberg, передает Channel NewsAsia.

Возможный выпуск прав

По данным Bloomberg, речь идет о выпуске прав New World Development объемом до 25 млрд гонконгских долларов. Агентство опубликовало эту информацию в пятницу, 13 ноября, со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

В сообщении также приведен валютный курс: один доллар США равнялся 7,8442 гонконгского доллара. По этому курсу 25 млрд гонконгских долларов составляют около $3,19 млрд.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Торги акциями приостановили

В пятницу торги акциями New World Development были приостановлены. Согласно сообщению, поданному до открытия торгов на Гонконгскую фондовую биржу, это произошло в ожидании раскрытия компанией внутренней информации.

Источник не уточняет содержание этой информации и не приводит официального подтверждения условий возможного выпуска прав от New World Development.

Читай нас в
Загружай наше приложение