OpenAI привлекла новое финансирование на $11 млрд — это начальная часть раунда, о котором 6 ноября сообщило агентство Bloomberg. Оно сослалось на людей, осведомленных о ситуации.

Оценка компании

По данным Bloomberg, раунд предполагает оценку OpenAI в $1,25 трлн. В сообщении не уточняется, какова общая сумма раунда и когда могут состояться следующие этапы финансирования.

Также в кратком сообщении не названы участники сделки. Других деталей ее условий или сроков дальнейшего финансирования не приводится.

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Источник информации

Channel NewsAsia опубликовал краткое сообщение Reuters, в котором изложены данные Bloomberg. Сведения о финансировании основаны на информации людей, знакомых с ходом сделки.

В материале не приводится комментарий OpenAI относительно сообщенных параметров нового финансирования и оценки компании.

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