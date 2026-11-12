SpaceX и Tesla продвинулись в переговорах о возможном слиянии, а о сделке могут объявить уже в декабре 2026 года. Об этом сообщает Channel NewsAsia, опубликовавшее материал Reuters со ссылкой на Bloomberg. Bloomberg ссылается на людей, осведомлённых о ходе переговоров.

Возможные сроки объявления

По данным Bloomberg, компании также обсуждали вариант, при котором объявление о слиянии перенесут на начало 2027 года. Речь идёт о переговорах по потенциальной сделке, а не об уже заключённом слиянии. SpaceX и Tesla не удалось сразу получить для комментария по поводу этой информации.

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Объединение направлений Маска

Компании возглавляет Илон Маск. В прошлом месяце он назвал возможное слияние «хорошей идеей». Предлагаемое объединение могло бы собрать под одной корпоративной крышей его направления, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, электромобилями и аэрокосмической сферой.

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