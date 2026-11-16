BMW Classic показала прототип BMW M7 поколения E38, который почти три десятилетия держали в секрете. Автомобиль так и не пошел в серийное производство, однако внутри компании его называли M7. Об этом сообщает Motor1.

Двигатель и коробка от M5

Основой для прототипа стал BMW 740i, который существенно доработали. Седан получил атмосферный 4,9-литровый V8 S62 и шестиступенчатую механическую коробку передач от BMW M5 поколения E39. Двигатель развивает 394 л. с. при 6600 об/мин, а мощность передается на задние колеса.

Заявленная максимальная скорость автомобиля составляет 250 км/ч — как у электронно ограниченного E39 M5. Масса прототипа — 1875 кг. Внешне M7 почти не отличается от обычного седана 7 Series поколения E38.

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Сдержанный вид и салон

Среди внешних признаков автомобиля — темные многоспицевые колеса BBS и четыре выхлопных патрубка, по два с каждой стороны заднего бампера. При этом у прототипа нет больших воздухозаборников, агрессивно измененных бамперов или заметных эмблем M.

Салон отделан черно-бежевой кожей. На необычную версию 7 Series также указывают руль M и рычаг шестиступенчатой механической коробки передач. В задней центральной консоли установлена телефонная трубка — характерная деталь автомобилей конца 1990-х годов.

BMW не объяснила, почему M7 остался единственным прототипом. Motor1 предполагает, что на решение могли повлиять 750i с двигателем V12, который был флагманом стандартной линейки 7 Series, а также наличие более компактного и легкого E39 M5 с аналогичным V8.

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