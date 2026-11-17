BMW начала серийное производство электрического кроссовера iX5 на заводе Spartanburg в штате Южная Каролина, США. Это первая полностью электрическая модель компании, которую собирают в стране. Как сообщает Electrek, предприятие сейчас выпускает около 70 автомобилей iX5 в день.

BMW инвестировала 1,7 млрд долларов в расширение завода Spartanburg для выпуска электромобилей и строительство нового предприятия по сборке батарей в Вудраффе. Завод BMW Plant Woodruff официально открыли 13 ноября, и там началось серийное производство батарей шестого поколения Gen6. Они предназначены для будущих электрических моделей BMW серии X, начиная с iX5.

Запас хода и зарядка

BMW оценивает запас хода iX5 60 xDrive с батареей емкостью 144 кВт·ч до 456 миль, или примерно 734 км. Ранее компания называла оценку до 435 миль. Во время демонстрации в Южной Калифорнии iX5 60 xDrive достиг пиковой мощности зарядки 464 кВт. По заявлению BMW, это позволяет добавить до 170 миль запаса хода за 10 минут.

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Модель оснащена двухмоторной полноприводной силовой установкой суммарной мощностью 578 л. с. и крутящим моментом 593 фунт-фута. Производитель заявляет разгон от 0 до 60 миль в час за 4,4 секунды и способность буксировать прицеп массой до 6 тыс. фунтов.

Оснащение и батареи

В салоне iX5 использованы дизайнерские и технологические решения Neue Klasse: 17,9-дюймовый центральный дисплей, система Panoramic Vision вдоль нижней части лобового стекла и опциональный 14,6-дюймовый экран для пассажира. Автомобиль также получил световую подпись Double-X, объединяющую фары, дневные ходовые огни, габаритные огни и указатели поворота.

Первоначально iX5 будет использовать аккумуляторные элементы китайского производства. Представитель BMW подтвердил, что до конца десятилетия компания перейдет на элементы с предприятия LG Energy Solution в Аризоне. Ожидается, что автомобили поступят к американским дилерам в начале 2027 года, а стартовая цена iX5 60 xDrive составит 79 800 долларов.

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