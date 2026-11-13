BMW отзывает в США 720 796 автомобилей из-за опасности пожара, который может возникнуть при выключенном двигателе. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) посоветовало владельцам таких машин парковать их на улице, вдали от зданий и других автомобилей, до проведения ремонта.

Причина отзыва

Как сообщает The Independent, причиной является негерметичный электрический разъем водяного насоса. В него может попасть вода, что способно вызвать короткое замыкание и увеличить риск возгорания.

Эти модели уже отзывали в 2024 году из-за проблемы с водяным насосом, однако теперь им необходим повторный ремонт. BMW все еще разрабатывает решение. По данным федеральных регуляторов, компания выявила 10 пожаров, которые потенциально могут быть связаны с дефектом; они произошли после сервисных работ в рамках кампании 2024 года. NHTSA не известно о ДТП или травмах, связанных с этой проблемой.

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Модели в кампании

Под отзыв подпадают следующие автомобили BMW:

3 Series и 5 Series 2012–2016 годов;

X1 2012–2015 годов, Z4 2012–2016 годов и X3 2013–2017 годов;

2 Series Coupe 2014–2016 годов и 2 Series Convertible 2015–2016 годов;

3 Series Sportswagon 2014–2016 годов и 328xi Gran Turismo 2014–2016 годов;

4 Series Convertible и Coupe 2014–2016 годов, а также 4 Series Gran Coupe 2015–2016 годов;

X4 2015–2018 годов и X5 xDrive40e 2016–2018 годов.

Ремонт в дилерских центрах BMW будет бесплатным, как только решение станет доступным. Письма владельцам планируют рассылать с 25 декабря 2026 года. С этого времени идентификационные номера автомобилей и номерные знаки также можно будет проверить в базе отзывов NHTSA.

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