С декабря BMW начнет распространять в США обновление программного обеспечения, которое позволит автомобилям с системой Highway & Commuting Assistant самостоятельно останавливаться перед красным сигналом светофора и снова начинать движение после зеленого. Об этом сообщает InsideEVs.

Обновление для автомобилей в США

Функция будет доступна для автомобилей, работающих на BMW Operating System X, в частности новых iX3 и iX5. По информации BMW, система может автоматически затормозить до полной остановки. После включения зеленого сигнала автомобиль либо самостоятельно начнет движение, либо предложит водителю продолжить движение.

Возможность автоматически останавливаться и начинать движение на светофорах уже некоторое время была доступна на других рынках, в частности в Германии. В США она станет частью ассистента Highway & Commuting Assistant.

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Другие изменения программного обеспечения

В целом BMW планирует с декабря распространить новую версию программного обеспечения примерно для 16 млн автомобилей в 88 странах. Обновление предусматривает пять новых функций и улучшения 19 существующих возможностей, касающихся систем помощи водителю, навигации, зарядки, мультимедиа и комфорта. Оно охватывает автомобили с BMW Operating System 8.5, 9 и X.

Для автомобилей с Operating System 9 и X в BMW Maps добавят данные Google Maps Places. Amazon Prime Video станет доступен для всех автомобилей с Operating System X, а также для моделей 1 Series, 2 Series Active Tourer, X1 и X3. Некоторые гибридные и электрические модели получат прогноз загруженности общественных зарядных станций, сформированный на основе исторических данных.

BMW также сообщила, что часть автомобилей с Operating System 8 можно будет бесплатно обновить до версии 8.5 дистанционно либо за плату у дилера. Перечень моделей, которые будут иметь право на бесплатное обновление, компания не уточнила.

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