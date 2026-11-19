Сборная Новой Зеландии по регби назвала состав на матч против Англии, который состоится в субботу на стадионе «Твикенем» в Лондоне, Великобритания. По данным Channel NewsAsia, хукер Коди Тейлор вернётся в стартовый состав и будет капитаном команды, а Боден Барретт проведёт свой 150-й тестовый матч за национальную сборную.

Восемь изменений в составе

Тренер Дейв Ренни сделал восемь изменений после неожиданного поражения новозеландцев от Уэльса в прошлые выходные. После этого результата Новая Зеландия опережает Южную Африку на одно очко в таблице команд Южного полушария в Nations Championship.

Тейлор заменит Асафо Аумуа на позиции хукера. Итан де Гроот вернётся на позицию левого столба вместо Джорджа Бауэра, Фабиан Холланд заменит Джоша Лорда во второй линии, а Тупоу Ваа'и сыграет на фланге вместо Антона Сегнера.

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Дамиан Маккензи будет играть на позиции флай-хава, а Кем Ройгард — скрам-хава. Ричи Мо'унга и Кортез Ратима, которые составляли пару полузащитников в предыдущем матче, на этот раз начнут игру среди запасных.

Юбилеи Барретта и Линерта-Брауна

Джорди Барретт и Уилл Джордан вернулись в состав после травм. Центр Антон Линерт-Браун проведёт свой 100-й тестовый матч за сборную Новой Зеландии.

Боден Барретт выйдет в стартовом составе вместе со своими братьями Джорди и Скоттом. В своём 150-м матче он увеличит собственный рекорд среди игроков задней линии в мировом регби и приблизится к рекорду сборной Новой Зеландии: Сэм Уайтлок провёл за команду 153 теста.

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