Боец ММА Сирил Ган впервые защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе, победив американца Джоша Хокита единогласным решением судей в главном бою турнира UFC 334 в Madison Square Garden в Нью-Йорке, США. Все трое судей отдали предпочтение французу со счетом 48:47. Об этом сообщает The National.

Ход поединка

В начале боя Хокит провел тейкдаун, однако Ган быстро поднялся и ответил джебами, апперкотами и оверхендом. В конце первого раунда американец выполнил бросок чуть более чем за 30 секунд до гонга.

Во втором раунде Хокит активнее прессинговал соперника, обменивался тяжелыми правыми ударами и работал в клинче у сетки. В третьей пятиминутке он вновь перевел Гана в партер, после чего наносил удары локтями в клинче и наступал сопернику на стопы.

В четвертом раунде, когда удары Хокита начали терять силу, Ган перехватил инициативу. Он отвечал на попытки клинча у сетки ударами по корпусу, коленями в туловище и короткими апперкотами. В пятом раунде француз остановил попытки тейкдаунов соперника, рассек Хокиту область над левым глазом и доминировал в обменах ударами до финального сигнала.

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Возможные следующие соперники

После боя Ган сказал: «Это был невероятный бой». Хокит, в свою очередь, заявил: «Стойкость формирует характер».

Среди возможных соперников Гана The National называет Тома Аспиналла, который ранее в 2026 году освободил пояс из-за травмы глаза, полученной в поединке с Ганом. Тот бой на UFC 321 в Абу-Даби завершился без результата, а Аспиналл все еще ожидает медицинского разрешения на возвращение к карьере.

Еще одним претендентом может быть второй номер рейтинга тяжелого веса Александр Волков, который в прошлом месяце победил Ризвана Куниева в Абу-Даби. Также вариантом для чемпиона может стать победитель поединка Сергея Павловича и Алекса Перейры, запланированного на 12 декабря.

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