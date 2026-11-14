Чемпион WBC в среднем весе Карлос Адамес одержал победу над валлийцем Джеромом Ворбертоном единогласным решением судей в 10-раундовом нетитульном поединке в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой провели в промежуточном весе до 165 фунтов, сообщает Sky Sports News.

Единогласное решение судей

В первых трех раундах оба боксера действовали осторожно, однако затем Адамес усилил давление и начал чаще прижимать соперника к канатам. Ворбертон, боксировавший в стойке левши, преимущественно отходил назад и работал джебом.

В пятом раунде Адамес попал правой рукой в корпус, а затем нанес удар в голову. Он оставался более агрессивным до завершения поединка. Судьи отдали ему победу со счетами 100:90, 99:91 и 98:92.

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После боя Адамес заявил, что его соперник был сосредоточен скорее на том, чтобы продержаться всю дистанцию, чем на победе. Он также заявил о готовности биться с любым соперником в весовых категориях от 160 до 168 фунтов.

Другие бои вечера

Бывший чемпион мира Джейсон Молони также победил мексиканца Андреса Терана единогласным решением судей в 10-раундовом поединке в легчайшем весе. Счета судей составили 99:91, 98:92 и 97:93. Австралиец контролировал заключительный раунд, а в девятом попал кроссом в челюсть соперника.

Французский претендент во втором среднем весе Брюно Сюрас одержал победу единогласным решением судей над польским левшой Камилем Беднареком.

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