Чемпион WBC в среднем весе Карлос Адамес в субботу проведёт в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, нетитульный поединок против валлийского боксёра Джерома Ворбертона. Бой состоится в промежуточной весовой категории до 165 фунтов, а титул Адамеса не будет стоять на кону.

Как сообщает Sky Sports News, Адамес готовится к крупным титульным поединкам в следующем году. В среднем весе он не потерпел поражений и одержал победы над Сергеем Деревянченко, Джулианом Уильямсом, Терреллом Гоше и Остином Уильямсом. Его бой с Хамзой Ширазом также завершился ничьей.

Шанс для Ворбертона

Ворбертон — бывший чемпион Уэльса. Ранее он дважды подряд победил Натана Хини, бывшего чемпиона Великобритании. Поединок с Адамесом станет для валлийца возможностью заявить о себе на высшем уровне среднего веса.

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Лондонский боксёр Дензел Бентли после недавней победы над Шейном Мозли-младшим заявил, что хочет получить ещё один шанс на титульный бой. Его приоритетами являются поединки с Адамесом или чемпионом IBF Аароном Маккенной, которые вместе с ним входят в лагерь Zuffa Boxing.

Планы Дензела Бентли

Бентли считает Адамеса фаворитом встречи с Ворбертоном. По его мнению, валлиец является техничным боксёром, однако может не обладать достаточной ударной мощью, чтобы сдержать чемпиона WBC. Бентли готов рассмотреть бой с Адамесом летом или после лета 2027 года, если эта встреча будет гарантирована; в противном случае он хочет вернуться на ринг в начале года.

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