Чивон Кларк досрочно победил бывшего чемпиона мира Криса Биллама-Смита в поединке в первом тяжелом весе на арене Copper Box. Кларк дважды отправил соперника в нокдаун и стал первым боксером, которому удалось досрочно остановить Биллама-Смита.

Кларк назвал себя боксером мирового класса

«Я всегда был бойцом мирового класса. Просто ждал, пока мир это увидит. Этот бой дал мне возможность это продемонстрировать. Мы приближаемся к этому», — сказал Кларк в интервью Sky Sports.

Кларк назвал Биллама-Смита выносливым соперником, однако отметил, что в боксе чрезмерная выносливость может навредить. По его словам, у каждого бойца бывает день, когда он уже не может выдерживать удары, и для Биллама-Смита таким стал этот поединок.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реванш не является приоритетом

В то же время Кларк не считает, что это поражение должно завершить карьеру Биллама-Смита. Он отметил, что соперник имеет чемпионский опыт и может продолжить выступления, а также призвал не списывать его со счетов.

Кларк предположил, что Билламу-Смиту понадобится время на восстановление, а реванш сейчас не является для него приоритетом. Боксер заявил, что занимает более высокую позицию в рейтинге и стремится встречаться с соперниками, которые находятся выше него.

Читай нас в