Боксёр Чевон Кларк досрочно победил Криса Биллема-Смита в седьмом раунде поединка на арене Copper Box в Лондоне, Великобритания. Для Биллема-Смита, бывшего чемпиона мира WBO в первом тяжёлом весе, это стало первым досрочным поражением в карьере.

Два нокдауна в седьмом раунде

Как сообщает Sky Sports News, в седьмом раунде Кларк правым ударом отправил соперника в нокдаун. Биллем-Смит поднялся, однако Кларк продолжил атаку и во второй раз повалил его, когда тот пытался отойти от канатов.

После ещё одной атаки Кларка правыми хуками у канатов рефери Ли Эвери остановил бой. Биллем-Смит сразу покачал головой, протестуя против решения арбитра.

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История противостояния

Кларк уже побеждал Биллема-Смита десять лет назад — в важном финале национального любительского чемпионата. После этого Биллем-Смит прошёл путь от любительского бокса до титула чемпиона мира среди профессионалов, но Кларк вновь одержал победу в их противостоянии.

После боя Биллем-Смит заявил, что пропустил сильный удар и допустил ошибку, при этом считая, что до остановки выигрывал поединок. Он добавил, что это была их третья встреча и все три победы одержал Кларк, а также выразил желание провести реванш. Кларк заявил, что не обращает внимания на статус аутсайдера.

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