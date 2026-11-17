В Ирландии в возрасте 31 года умер боксёр Ли Ривз, который в течение трёх месяцев находился в медикаментозной коме после тяжёлых травм, полученных во время поединка. Об этом сообщает Sky Sports.

Травмы после боя в Дублине

В августе Ривз потерпел поражение нокаутом от Гари Калли в поединке в первом полусреднем весе в Дублине. Местные СМИ в родном для спортсмена Лимерике сообщили, что после боя он перенёс операцию, а затем был введён в медикаментозную кому.

По данным этих СМИ, в течение выходных Ривз заразился инфекцией, которая привела к его смерти в понедельник.

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Реакции и спортивные результаты

В промоутерской компании Queensberry заявили, что опечалены известием о смерти боксёра. Там назвали Ривза чрезвычайно талантливым спортсменом, примером для подражания и вдохновением для его сообщества.

Гари Калли в публикации в социальных сетях назвал Ривза яркой личностью и джентльменом. За профессиональную карьеру Ли Ривз одержал 16 побед в 18 боях, в том числе 11 — нокаутом.

Бывший тренер боксёра Джонатан О'Брайен написал, что Ривз боролся до конца. Сестра спортсмена Джесси также выразила ему соболезнования в социальных сетях.

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