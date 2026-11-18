Австралийский боксер Джай Опетая снялся с поединка против Деонтея Уайлдера из-за травмы руки, которую он усугубил во время тренировок. Бой должен был состояться 11 декабря в Кардиффе в андеркарде поединка Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, сообщает Sky Sports.

Усугубление травмы

Опетая, выступающий в первом тяжелом весе, должен был впервые провести бой в тяжелой весовой категории. Его сопродюсер Мик Фрэнсис заявил, что боксер получил травму руки во время сентябрьского поединка против Ноэля Микаеляна, а затем повреждение усугубилось на тренировках.

По словам Фрэнсиса, Опетая рассчитывал на этот поединок, но теперь сосредоточится на полном восстановлении и продолжении борьбы за статус абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Кандидаты на замену

Уайлдер может получить другого соперника на турнире в Кардиффе. О готовности выйти на бой публично заявил Дерек Чисора, который уже боксировал с Уайлдером ранее в этом году.

Британский тяжеловес Ричард Риакпоре также обратился к Уайлдеру в социальных сетях и заявил, что готов провести 12 раундов менее чем за четыре недели до боя. Свою кандидатуру предложил и Джонни Фишер, а Фрейзер Кларк призвал организовать поединок двух бронзовых призеров Олимпийских игр.

Читай нас в