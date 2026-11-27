Британский совет по контролю за боксом разрешил бывшему чемпиону мира в тяжелом весе Тайсону Фьюри провести бой с Энтони Джошуа 11 декабря на стадионе Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс. Как сообщает Anadolu Agency, 38-летний Фьюри прошел необходимые медицинские проверки перед поединком.

Медицинское разрешение перед боем

Генеральный секретарь Британского совета по контролю за боксом Роберт Смит заявил Sky Sports, что разрешение Фьюри было выдано накануне, а все необходимые медицинские проверки были пройдены. По его словам, промоутера проинформировали об этом утром.

Регулятор начал рассматривать состояние здоровья боксера после комментариев его жены Пэрис Фьюри в новом документальном фильме Netflix. Она предположила, что ее мужу якобы диагностировали шизофрению. Ранее боксерский совет заявлял, что может не допустить Фьюри к бою, если сочтет его медицински непригодным.

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Уточнение жены боксера

В четверг Пэрис Фьюри отозвала свое предыдущее заявление и пояснила, что ее мужу никогда не ставили диагноз шизофрении, хотя у него проявлялись симптомы, связанные с этим состоянием. После уточнения Netflix обновил документальный фильм перед его выходом в пятницу.

Фьюри, двукратный чемпион мира в тяжелом весе, ранее публично рассказывал о депрессии и других трудностях с психическим здоровьем после победы над Владимиром Кличко в 2015 году.

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