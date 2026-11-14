Иранский боксер, тренер и политический заключенный Мохаммад Джавад Вафаеи Сани был удостоен премии Магнитского в категории «Выдающийся правозащитник» на церемонии в Лондоне, Великобритания. Он содержится в тюрьме Вакилабад на северо-востоке Ирана, трижды был приговорен к смертной казни и является одним из семи спортсменов, которым грозит казнь в стране.

Обращение из тюрьмы

Как сообщает The Guardian, в письменном обращении из тюрьмы Вафаеи Сани принял награду от имени людей, которых заключили в тюрьму, пытали, запугивали или приговорили к смерти за стремление к свободному Ирану.

«Режим требует от нас раскаяния, телевизионных признаний и капитуляции. Но наш ответ ясен: мы никогда не сдадимся, мы никогда не покоримся унижению», — заявил он. Боксер также отметил, что не склонится перед угнетением, пока народ Ирана не будет свободен.

Приговор и реакция

31-летний Вафаеи Сани был арестован в 2020 году за участие в общенациональных протестах 2019 года. Его также обвинили в поддержке оппозиционной Организации моджахедов иранского народа.

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По данным Amnesty International, в сентябре 2024 года его в третий раз приговорили к смертной казни за «коррупцию на земле» после грубо несправедливого судебного процесса. Верховный суд Ирана оставил приговор в силе 4 октября 2025 года.

По данным The Guardian, после ареста Вафаеи Сани подвергался пыткам и длительное время содержался в одиночной камере. Спортсмены, правозащитные организации и юридические эксперты призвали немедленно освободить его и отменить смертный приговор.

Казни в Иране

По подсчетам правозащитной организации Hengaw, с начала 2026 года в Иране казнили не менее 710 человек, включая 79 политических и религиозных заключенных. В октябрьском отчете организация сообщала как минимум о 106 смертных приговорах участникам январских протестов, 35 из которых уже были приведены в исполнение.

В тюрьме Вакилабад, где содержится Вафаеи Сани, пять человек были казнены в связи с протестами, еще 15 ожидают исполнения смертных приговоров, отмечает Hengaw.

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