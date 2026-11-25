Даниэль Дюбуа 30 января будет защищать титул чемпиона мира WBO в тяжёлом весе в поединке против Джозефа Паркера. Бой состоится на арене Co-op Live в Манчестере, сообщает Sky Sports.

Отложенный поединок

Дюбуа и Паркер должны были встретиться в 2025 году в бою за титул IBF. Однако Дюбуа заболел и снялся с поединка за три дня до его проведения. Тогда Паркер нокаутировал Мартина Баколе, который согласился заменить соперника в последний момент.

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Позднее новозеландец проиграл Фабио Уордли бой за временный титул WBO. По данным Sky Sports, в августе Паркер заявил, что сможет продолжить карьеру после отмены отстранения, наложенного после неудачного допинг-теста в октябре 2025 года.

Путь к титульному бою

В прошлом году Дюбуа потерял пояс IBF в бою с Александром Усиком, но после этого дважды досрочно победил Уордли и завоевал и сохранил полноценный титул WBO. Паркер ранее также побеждал Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилэя. Он уже владел поясом WBO, но в 2018 году уступил его Энтони Джошуа.

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