Боксерки Каролин Дюбуа и Стефани Хан 20 февраля проведут в Эль-Пасо, штат Техас, объединительный поединок за три чемпионских титула в легком весе. На кону будут пояса WBC и WBO, которыми владеет Дюбуа, а также титул WBA, принадлежащий Хан, сообщает Sky Sports News.

Бой в родном городе Хан

Поединок состоится на арене GECU Arena в комплексе Don Haskins Center. Дюбуа из Лондона приедет в Эль-Пасо — родной город Хан.

Дюбуа заявила, что стремится отобрать титул WBA и сделать еще один шаг к статусу абсолютной чемпионки дивизиона. Она поблагодарила промоутерскую компанию Most Valuable Promotions и Sky за организацию боя.

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Путь чемпионок

Каролин Дюбуа перешла в профессиональный бокс в 2022 году. В любительском боксе она завоевала золото Юношеских Олимпийских игр 2018 года, выступала на четырех молодежных чемпионатах Европы и представляла Великобританию на Олимпиаде в Токио. В апреле она объединила титулы WBC и WBO, победив Терри Харпер, а в августе защитила их в бою с Амелией Мур.

Стефани Хан завоевала вакантный титул WBA в 2025 году, нокаутировав Ханну Терлеп в первом раунде. После этого она трижды защитила пояс, в том числе дважды победила Холли Холм. Свой последний бой против Холм Хан выиграла в мае в Эль-Пасо.

Хан назвала предстоящий поединок возможностью объединить титулы в своей весовой категории и приблизиться к званию абсолютной чемпионки.

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