Министерство инноваций и цифровой трансформации Болгарии заявило, что хакеры похитили более 62 млн страниц правительственных документов в рамках операции кибершпионажа, продолжавшейся пять лет. Как сообщает Anadolu Agency, злоумышленники имели несанкционированный доступ к государственным сетям с 2021 года.

Объем похищенных данных

По словам министра инноваций и цифровой трансформации Ивана Василева, нападавшие скачали не менее 130 гигабайтов документов, что соответствует более чем 62 млн страниц. В ведомстве отметили, что собранная информация касалась государственной деятельности.

На момент сообщения расследование не выявило доказательств компрометации персональных данных граждан. Операцию кибершпионажа обнаружили в августе после того, как новая национальная система мониторинга кибербезопасности зафиксировала подозрительную активность в государственных сетях.

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Доступ к сетям заблокировали

После выявления инцидента власти создали совместную рабочую группу с участием служб безопасности и разведки, министерств обороны и внутренних дел, полиции и специалистов по кибербезопасности. Затронутые инцидентом системы изолировали, а доступ нападавших к правительственной инфраструктуре заблокировали.

В министерстве также заявили, что прекратили все выявленные несанкционированные соединения, чтобы не допустить дальнейшего доступа через скомпрометированные системы. Пострадавшая инфраструктура будет находиться под усиленным мониторингом в течение 90 дней для выявления возможных попыток восстановить доступ.

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