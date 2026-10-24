В Боливии 23 октября задержали бывшего директора национальной полицейской разведки Хуана Марсело Ферруфино. Следствие связывает дело с предметами, которые могли быть вынесены из дома в Санта-Крус-де-ла-Сьерра после мартовского задержания разыскиваемого США уругвайца Себастьяна Марсета. Об этом сообщает The Rio Times.

Пять предварительных квалификаций

По данным прокурора Санта-Круса Химми Лопеса, ордер на арест Ферруфино включает пять предварительных квалификаций: присвоение государственного имущества, неисполнение служебных обязанностей, кражу, требование должностным лицом неправомерной выгоды и пассивное взяточничество. Прокуратура публично не уточнила, какие именно действия вменяет каждому из фигурантов.

Ферруфино задержали в Эль-Альто и доставили в подразделение специальной борьбы с преступностью Felcc, сообщили El Deber и агентство ANF. В то же время телеканал Unitel указывал, что задержание произошло в Ла-Пасе. Адвокат Ферруфино Марсело Гальван заявил, что его клиент давал объяснения следователям, а позднее его должны доставить к судье, который определит его правовое положение.

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Другие фигуранты и изъятые вещи

Ордер также касается полковника Оскара Фернандо Морено, бывшего руководителя национальной разведки полиции, который сейчас находится в резерве, и Эрика Сальвадора Корреа. По словам Лопеса, ранее жалобу по этому делу отклонили, однако расследование возобновили после появления новых доказательств.

20 октября издание Opinión со ссылкой на неназванные источники сообщило, что полицейские якобы вынесли из дома Марсета несколько чемоданов с не менее чем 4 млн долларов США и дорогими часами. Вице-президент Эдманд Лара призвал проверить эти утверждения. Адвокат Морено Фредди Веласкес назвал информацию о чемоданах ложной и заявил, что существует опись имущества из сейфа с деньгами и часами, переданного прокурорам.

Задержание Марсета

Себастьяна Марсета задержали в Санта-Крус-де-ла-Сьерра 13 марта 2026 года, после чего его доставили в США. Он содержится под стражей в Александрии, штат Вирджиния, где рассматривается дело по обвинениям в отмывании денег и наркотерроризме. Источники, на которые ссылается The Rio Times, прямо не связывают дело Ферруфино с американским производством против Марсета.

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