Саудовская компания The Helicopter Company (THC) заключила окончательные соглашения о приобретении 12 бизнес-джетов канадского производителя Bombardier. Bombardier оценила заказ примерно в 568 млн долларов по каталожным ценам 2026 года. Как сообщает AeroTime, о сделке объявили 13 ноября 2026 года.

12 самолетов и опционы еще на 48

Заказ включает пять самолетов Challenger 3500, пять Global 5500 и два Global 8000. Он превратил письмо о намерениях, объявленное на авиасалоне в Фарнборо в июле 2026 года, в обязательный заказ.

Соглашения также предусматривают опционы еще на 48 самолетов этих трех моделей. Решение об их использовании THC будет принимать по собственному усмотрению. В случае реализации всех опционов парк бизнес-джетов компании может вырасти до 60 самолетов. Bombardier назвала это крупнейшим на сегодняшний день заказом парка деловой авиации в Саудовской Аравии.

Выход в деловую авиацию

THC принадлежит Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии и работает с середины 2019 года. Ее флот насчитывает более 60 вертолетов, которые используются для экстренной медицинской помощи, авиационных работ, частных чартеров и туристических полетов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Самолеты Bombardier станут первыми воздушными судами с неподвижным крылом во флоте THC. В июльском письме о намерениях компания сообщала, что планирует использовать их для чартерных услуг и управления самолетами. Генеральный директор THC Арно Мартинес заявил, что сделка означает выход компании в сферу деловой авиации на фоне растущего спроса в Саудовской Аравии и более широком регионе.

Самолеты для разных маршрутов

Challenger 3500 предназначен преимущественно для региональных перелетов, в том числе в пределах стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Обычно он имеет девять пассажирских мест, максимальная вместимость составляет 10 человек, а дальность полета — 6297 км. Global 5500 вмещает до 16 пассажиров и имеет дальность 10 927 км, тогда как Global 8000 — 14 816 км. По данным Bombardier, последняя модель способна выполнять беспосадочные рейсы между Эр-Риядом и Лос-Анджелесом.

В рамках договоренностей Bombardier также взяла обязательство осуществить долгосрочные стратегические инвестиции в Саудовской Аравии, в том числе создать местное присутствие. Детали и сроки таких инвестиций производитель не раскрыл.

Читай нас в