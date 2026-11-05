Задолженность развивающихся стран в прошлом году выросла до рекордных $9,4 трлн. При этом беднейшие государства платят по новым займам самые высокие проценты с конца 1980-х годов, говорится в ежегодном Международном докладе Всемирного банка о долге, о котором сообщает The Guardian.

По данным Всемирного банка, задолженность развивающихся стран за прошлый год увеличилась на 5,5%. Это самый быстрый рост за четыре года, который в значительной степени обеспечило более активное кредитование частным сектором.

Высокая стоимость займов

Страны, имеющие право на льготное финансирование от Всемирного банка, привлекали новые займы в среднем под 8,2% годовых. Это самый высокий показатель с конца 1980-х годов. Предварительные данные за 2026 год свидетельствуют, что кредитование оставалось активным, однако процентные ставки были высокими из-за роста глобальной стоимости финансирования.

Всемирный банк привел примеры недавних заимствований: Лаос занимал под 11,5%, Республика Конго — под 13,88%, а Кения — под 9,2%.

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Главный статистик Всемирного банка Хайшань Фу заявила, что доступ стран с низкими и средними доходами к международному финансированию улучшился, но его цена — нет. По ее словам, такие государства больше занимают и больше платят, а значит, имеют меньше средств для долгосрочного развития.

Влияние на внутренние расходы

Во Всемирном банке отметили, что все более дорогое обслуживание внешнего долга ограничивает возможности правительств инвестировать в будущее. Анализ учреждения также показал, что глобальные потрясения сильнее влияют на доступность продовольствия в странах с высокой долговой нагрузкой. По оценке банка, долговое бремя может быть связано со снижением доступности здорового питания в периоды глобального стресса.

Правительство Великобритании готовится продвигать новую инициативу по долгу во время председательства страны в G20 в следующем году. Среди возможных предложений — использование балансов Всемирного банка и других многосторонних банков развития для выкупа непогашенных долгов, продления сроков их погашения и снижения процентных ставок.

В то же время нынешняя ситуация сложнее, чем перед саммитом G8 в Глениглсе в 2005 году, когда государства согласились списать долги на миллиарды фунтов. Теперь кредиторами чаще являются частные владельцы облигаций, а не правительства.

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