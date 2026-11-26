«Борнмут» победил «Сельту» со счетом 2:1 в матче Лиги Европы на стадионе «Эстадио Абанка-Балаидос». Английская команда с 23-й минуты играла в меньшинстве после удаления Бафоде Диаките, однако отыгралась и одержала победу.

Ход матча

Хозяева открыли счет на 19-й минуте: Яго Аспас сместился с правой стороны штрафной площади и пробил в дальний угол. До этого гол Пабло Дурана был отменен из-за офсайда.

После просмотра VAR желтая карточка Диаките была заменена на красную за запоздалый фол против Коуаиба Дриуэша. В начале второго тайма Альваро Родригес головой замкнул подачу Амина Адли и сравнял счет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Десятая победа подряд

На 78-й минуте победный мяч забил Раян. Адриен Трюффер перехватил мяч и начал атаку, а Маркус Тавернье сбросил мяч под удар Раяну.

Как сообщает Sky Sports News, эта победа стала для «Борнмута» десятой подряд во всех турнирах и продлила клубный рекорд. Команда также стала первой английской, которая выиграла стартовые пять матчей в крупном европейском турнире.

Читай нас в