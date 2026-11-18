В Германии футбольный клуб «Боруссия» Дортмунд не будет продлевать спонсорское соглашение с крупнейшим немецким производителем вооружений Rheinmetall после окончания действующего контракта в июне 2027 года. О решении, принятом после двух лет протестов и критики со стороны болельщиков, сообщает Deutsche Welle.

Контракт завершится в 2027 году

Руководитель дортмундского клуба Карстен Крамер подтвердил, что соглашение не будет продлено после истечения срока его действия. По его словам, партнерство с самого начала было спорным, а прекращение сотрудничества уменьшит финансовые возможности клуба. Он отметил, что «Боруссии» придется пересмотреть запланированные инвестиции и искать жизнеспособные решения.

Rheinmetall стал партнером клуба в 2024 году. Логотип компании размещали на рекламных носителях и других поверхностях, в том числе на дортмундском стадионе «Вестфаленштадион» вместимостью 83 тысячи зрителей. Стоимость договоренности оценивалась в 7–9 млн евро в год.

Протесты членов клуба

На общем собрании «Боруссии» в 2024 году 556 из 855 присутствовавших членов клуба проголосовали против соглашения в необязательном голосовании. За партнерство высказались 247 человек, еще 52 воздержались. Крамер заявил, что этот результат повлиял на окончательное решение.

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Часть фанатов выступала против сотрудничества, поскольку Rheinmetall продает вооружения преимущественно Германии, Украине и НАТО. Критики считали, что присутствие производителя оружия в клубе противоречит заявленным ценностям «Боруссии», которая выступает за общество без расизма, антисемитизма, враждебности к ЛГБТКИА+, сексизма, насилия и дискриминации.

Влияние болельщиков в Бундеслиге

Крамер назвал сотрудничество с Rheinmetall исключительным и изолированным случаем. Он также сослался на принцип «50+1», согласно которому немецкие футбольные клубы преимущественно контролируются их членами, поэтому руководство должно учитывать голос болельщиков.

«Боруссия» не является первым клубом Бундеслиги, пересмотревшим коммерческие договоренности после критики фанатов. Ранее «Бавария» прекратила сотрудничество с туристическим подразделением правительства Руанды до окончания контракта, а двумя годами ранее отказалась от соглашения с Qatar Airways.

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