В Йоханнесбурге, ЮАР, быстрый боулер сборной ЮАР Кагисо Рабада взял все пять калиток Бангладеш в первый день стартового тестового матча. К перерыву на чай сборная Бангладеш, выигравшая жеребьевку и выбравшая первой выйти в нападение, имела счет 184/5.

Пять калиток Рабады

Как сообщает Channel NewsAsia, к перерыву на чай показатели Рабады составляли 5/33 за 11 оверов. Это его 18-й результат с пятью калитками в тестовой карьере.

Уже первым мячом матча 31-летний Рабада вывел из игры дебютанта Махфизула Ислама. Баттер сыграл с толстым краем, а Марко Янсен поймал мяч в галли. Это был четвертый случай, когда ЮАР брала калитку первым мячом тестового матча.

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Сопротивление баттеров Бангладеш

Рабада также вывел Моминула Хака без набранных ранов и выбил капитана Наджмула Хоссейна Шанто, набравшего 12 ранов. После этого у Бангладеш был счет 22/3.

После обеденного перерыва боулер взял калитку Танзида Хасана, набравшего 67 ранов, а следующим мячом вывел из игры Мушфикура Рахима. Товхид Хридой к перерыву на чай оставался не выбитым с 66 ранами, оформив третье подряд тестовое полустолетие. Вместе с ним на поле был Литтон Дас, набравший 30 ранов.

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