В северном регионе Тыграй в Эфиопии усилились бои между федеральными силами страны и войсками Тыграя вблизи границы с Эритреей. Об этом со ссылкой на местные СМИ и власти Тыграя сообщает Anadolu Agency.

Бои в двух районах

По данным местного издания Ethiopia Observer, столкновения были зафиксированы в районах Гуаль-Гемгало и Нафра недалеко от эритрейской границы. Организация по мониторингу конфликтов ACLED сообщила, что федеральные силы взяли под контроль Гуаль-Гемгало — населенный пункт между Шираро и Бадме — и продвинулись в направлении Геза-Тагару и Сембелу.

Напряженность на границе

Возобновление боев происходит на фоне наращивания военного присутствия Эфиопии и Эритреи вдоль общей границы. ACLED также задокументировала прямые военные столкновения между армиями двух стран.

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Напряженность между Аддис-Абебой и Асмэрой усилилась из-за стремления Эфиопии получить доступ к Красному морю и обвинений в военной поддержке вооруженных группировок. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в четверг обвинил Эритрею в вооружении групп, враждебных его правительству, одновременно отвергнув утверждения о намерениях Эфиопии вторгнуться в соседнюю страну для получения морского доступа.

Бои между федеральными силами и войсками Тыграя возобновились в сентябре, поставив под угрозу мирное соглашение, заключенное в Претории в ноябре 2022 года, которое завершило двухлетнюю войну на севере Эфиопии. Бадме, расположенное неподалеку от последних столкновений, было в центре пограничной войны между Эфиопией и Эритреей в 1998–2000 годах. В 2002 году международная пограничная комиссия передала город Эритрее.

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