Двукратный чемпион US Open Брайсон Дешамбо согласился выступать в DP World Tour, европейском туре по гольфу, в следующем сезоне. Об этом 17 ноября сообщило BBC Sport.

Заявка на участие в туре

По данным издания, Дешамбо успешно подал заявку на присоединение к Европейскому туру до дедлайна, истекшего в воскресенье. Первым об этом сообщил The Telegraph.

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Завершение LIV Golf

Дешамбо присоединился к финансируемой Саудовской Аравией серии LIV Golf в июне 2022 года вместе с другими известными игроками. Он сохранял приверженность туру даже после того, как Суверенный фонд Саудовской Аравии отозвал финансовую поддержку этого проекта в апреле.

Ранее в этом месяце гольфист заявил, что приложил все усилия, чтобы сохранить LIV Golf. В то же время тур подтвердил намерение постепенно прекратить работу. В мае Дешамбо отрицал сообщения о том, что намерен покинуть LIV Golf до конца года.

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