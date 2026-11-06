«Брайтон» обыграл «Хетафе» благодаря голу Ялкуе — Sky Sports News

«Брайтон» на выезде победил «Хетафе» со счётом 1:0 в матче Лиги конференций. Единственный гол на стадионе «Колисеум» забил полузащитник из Кот-д'Ивуара Малик Ялкуе: на 64-й минуте он головой отправил мяч в ворота хозяев.

Гол после скидки Коштиньи

Перед взятием ворот Коштинья скинул мяч головой вдоль ворот, после чего Ялкуе завершил атаку с близкого расстояния. Ранее Жауэн Хаджам дважды попадал в каркас ворот «Брайтона».

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Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер сделал пять изменений в составе по сравнению с предыдущей игрой, в которой команда победила «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Ялкуе забил единственный и победный мяч во встрече с «Хетафе».

Пятое место в таблице

Во втором тайме запасной игрок «Брайтона» Ибрагим Осман мог удвоить преимущество, но не реализовал момент с близкого расстояния. Как сообщает Sky Sports, после трёх матчей английский клуб остаётся непобеждённым в турнире и занимает пятое место в таблице лигового этапа. До завершения этой стадии «Брайтону» осталось провести ещё три игры.

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