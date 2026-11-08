В Англии «Брайтон» на стадионе «Амекс» обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0 в матче Премьер-лиги и поднялся на второе место в турнирной таблице. Голы забили Диего Гомес и Паскаль Гросс. «Брентфорд» остался в меньшинстве после удаления Игора Тьяго.

Гол Гомеса и пенальти Гросса

Счет на 15-й минуте открыл Диего Гомес. Парагвайский футболист сначала принял мяч левой ногой, а затем точно пробил правой мимо вратаря «Брентфорда» Келлехера.

В первом тайме нападающий гостей Игор Тьяго получил красную карточку. Сначала арбитр Майкл Оливер показал бразильцу желтую карточку за толчок Чемы Андреса в борьбе в центре поля, однако после вмешательства VAR решение изменили на удаление за агрессивное поведение.

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На 42-й минуте Кин Льюис-Поттер схватил Луку Вушковича за футболку в штрафной площади «Брентфорда». Паскаль Гросс реализовал пенальти, установив окончательный счет.

Преимущество хозяев

Во втором тайме «Брайтон» контролировал игру, владея мячом 73% времени. Хозяева нанесли пять ударов в створ ворот, тогда как «Брентфорд» не нанес ни одного точного удара. По данным The Guardian, после перерыва тренер гостей Кит Эндрюс выпустил Егора Ярмолюка и Натана Коллинза.

Стандартные положения были для «Брентфорда» одним из способов обострить игру, однако удар Матиаса Йенсена после подачи оказался в руках Барта Вербрюггена. В одном из эпизодов Кевин Шаде получил желтую карточку за толчок Вушковича у боковой линии.

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