«Брайтон» в Англии разгромил румынскую «Университатю Крайова» со счетом 4:0 в матче Лиги конференций на стадионе «Американ Экспресс». Ибрагим Осман забил свои первые голы за английский клуб, оформив дубль и отдав результативную передачу.

Быстрый гол и удаление

Хозяева открыли счет уже на третьей минуте. Осман завершил атаку, в которой также участвовали Ферди Кадиоглу, Харалампос Костулас и Джек Хиншелвуд. На 33-й минуте Максим Де Кёйпер перехватил поперечную передачу соперников и дальним ударом удвоил преимущество «Брайтона».

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Перед перерывом «Университатя Крайова» осталась в меньшинстве. На 39-й минуте защитник Владимир Скрециу получил прямую красную карточку за опасный наступ на лодыжку Мэтта О’Райли.

Дубль Османа

Во втором тайме Осман ассистировал Костуласу, который на 61-й минуте забил третий мяч с острого угла. Через две минуты Осман отличился во второй раз, установив окончательный счет. После четырех матчей в турнире у «Брайтона» 10 очков, сообщает Sky Sports News.

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