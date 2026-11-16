На полях климатического саммита ООН в Анталье, Турция, Бразилия представила глобальную дорожную карту перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Почти 200-страничный документ должен стать практическим инструментом для государств, планирующих сокращать зависимость от нефти, газа и угля, сообщает Deutsche Welle.

Дорожная карта предусматривает поэтапный переход в течение 2028–2033 годов. Она предлагает меры с учетом зависимости отдельных стран от ископаемого топлива и их финансовых возможностей. Среди предложенных инструментов — сокращение субсидий на нефть, газ и уголь, развитие солнечной и ветровой энергетики, а также уменьшение выбросов метана.

Коалиция стран для энергетического перехода

Инициатива дополняет работу коалиции государств, созданной после того, как переговоры ООН не дали четкого плана выполнения договоренности об отказе от ископаемого топлива. В апреле 57 стран провели первую конференцию в колумбийской Санта-Марте, посвященную практической реализации такого перехода. Среди участников были Канада, Норвегия, Бразилия, Нигерия, Мексика, Австралия, Германия и Вануату.

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На встрече обсуждали разработку национальных планов, реформирование финансовых и торговых систем, сокращение субсидий и поддержку людей, чья работа зависит от отраслей ископаемого топлива. Вторую конференцию коалиции планируют провести в следующем году в Тувалу.

Планы отдельных государств

После встречи в Санта-Марте Германия, Франция и Нидерланды обнародовали собственные планы перехода от ископаемого топлива, хотя они не содержат новых обязательств. Финляндия представила свою дорожную карту в первую неделю климатического саммита.

Аналитики NewClimate Institute и итальянского климатического аналитического центра ECCO считают, что коалиция пока не будет иметь немедленного влияния на переговоры, однако способна поддерживать политическую динамику и накапливать опыт для будущих решений. Турция в то же время призывает страны поддержать цель: к 2035 году довести долю электроэнергии в конечном потреблении энергии до 35% против примерно 20% сейчас.

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