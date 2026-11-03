Председательство Бразилии на COP30 представило в Бразилиа добровольную дорожную карту для прекращения потери лесов в мире к 2030 году. Документ предлагает странам быстрее применять уже имеющиеся национальные и международные инструменты, однако предусматривает существенное наращивание финансирования и политических усилий. Об этом сообщает Climate Home News.

Президент COP30 Андре Корреа ду Лагу заявил, что дорожная карта не является официальным документом ООН. Ее создали как практический ориентир для выполнения договоренностей, достигнутых на COP28 в Дубае, где страны согласились остановить и обратить вспять потерю лесов к концу десятилетия.

Меры для правительств и международного сотрудничества

Документ подготовили с учетом более 180 предложений от правительств, общественных организаций, бизнеса и других участников. На национальном уровне странам предлагают определить факторы вырубки лесов, скорректировать климатические планы и планы в сфере биоразнообразия, установить цели в соответствии с имеющимися ресурсами и внедрять необходимые меры.

На международном уровне дорожная карта призывает переориентировать торговые стимулы, поощряющие уничтожение лесов, усилить преследование трансграничных экологических преступлений, сотрудничать в сфере мониторинга лесов и выработать общие индикаторы оценки прогресса. Важным этапом названо следующее Глобальное подведение итогов климатической политики ООН в 2028 году.

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Потребность в финансировании

По оценке ООН, в 2023 году на защиту лесов направили 84,5 млрд долларов. Для достижения цели к 2030 году эта сумма должна вырасти до более чем 300 млрд долларов ежегодно. Почти 90% средств, поступающих на охрану лесов, составляют внутренние государственные бюджеты развивающихся стран, а не международная помощь или частные инвестиции.

Дорожная карта предлагает сокращать внутреннюю поддержку деятельности, вредной для природы, и создавать спрос на проверенные результаты по сохранению лесов. Среди возможных механизмов названы REDD+, углеродный рынок Парижского соглашения и бразильская инициатива Tropical Forest Forever Facility.

В прошлом году глобальная вырубка лесов сократилась на 15%, в значительной степени благодаря более жесткому контролю Бразилии за незаконным расширением скотоводства. В то же время государства, по оценке издания, все еще существенно отстают от темпов, необходимых для выполнения цели к 2030 году. Представители WWF International и Rainforest Foundation Norway подчеркнули, что ключевым вызовом теперь является быстрое практическое выполнение предложенных мер.

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