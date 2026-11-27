Оператор бразильской фондовой биржи B3 вместе с шестью крупными финансовыми компаниями планирует запустить стейблкоин Open BRL, привязанный к бразильскому реалу. B3 и ее партнеры рассчитывают запустить платформу для платежей и расчетов по операциям с цифровыми активами в первом квартале 2027 года, сообщает CoinDesk.

Совместный токен для банков

К проекту присоединились Bradesco, BTG Pactual, Itaú Unibanco, Safra, Santander и XP. Участники будут финансировать инициативу и использовать Open BRL в собственных проектах с цифровыми активами, однако объемы инвестиций не раскрыли.

Токен будет выпускать Banco B3. Каждый Open BRL будет обеспечен одним реалом в резервах, а держатели смогут в любое время обменять токены на реалы. Другие финансовые учреждения смогут присоединиться к системе с момента ее запуска.

По словам вице-президента B3 по продуктам Луиза Масагао, банки сохранят собственные токены для внутреннего использования, тогда как Open BRL должен обеспечить переводы средств между учреждениями через инфраструктуру B3.

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Расчеты по токенизированным акциям

На начальном этапе платформой будет управлять B3, а руководящий комитет определит правила управления, работы системы, технические стандарты и ценообразование. В дальнейшем партнеры могут выделить сеть в независимую компанию.

B3 также планирует использовать Open BRL для расчетов по операциям с токенизированными акциями на цифровой платформе, которую она разрабатывает. Переводы между криптокошельками могут запускать смарт-контракты, автоматизирующие этапы расчетов.

Доминирование долларовых стейблкоинов

По данным бразильской налоговой службы Receita Federal, в 2025 году граждане страны задекларировали операции со стейблкоинами на 404,8 млрд реалов — это около 80% всей задекларированной криптовалютной активности. Почти 90% этого объема пришлось на USDT от Tether.

Масагао заявил, что группа работает в рамках действующих правил и уведомила центральный банк Бразилии. Правила для криптоплатформ, вступившие в силу в феврале, требуют получения лицензии и рассматривают операции со стейблкоинами как валютные. Отдельных лицензионных требований для эмитентов локальных стейблкоинов регуляторы еще не установили.

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