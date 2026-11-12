В Бразилии трейдеры назвали непривлекательными цены на российское дизельное топливо, которое изначально предназначалось для поставок в США. Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на Bloomberg, американское топливо могло бы стоить для бразильских импортеров дешевле.

Предложение на 1,1 млн баррелей

Президент ассоциации импортеров топлива Abicom Сержиу Араужу сообщил Bloomberg, что бразильским импортерам предложили как минимум четыре партии российского дизельного топлива общим объемом 1,1 млн баррелей с поставкой в этом месяце.

Если Бразилия приобретет все четыре партии, их объем будет почти вдвое больше объема дизельного топлива, которое страна импортировала из России в октябре. Трейдеры также подтвердили Bloomberg, что получали такие предложения в течение последней недели, однако цены не были конкурентоспособными по сравнению с дизельным топливом американского производства.

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Танкеры изменили курс

Бразилия покрывает импортом примерно треть потребностей в дизельном топливе. В конце года спрос обычно растет, поскольку фермеры используют топливо для работы техники, а перевозчики транспортируют удобрения.

Предложенные Бразилии грузы были частью договоренности между президентом США Дональдом Трампом и президентом России, государства-агрессора, Владимиром Путиным, о которой Трамп объявил 9 октября. Согласно этой договоренности, Россия должна была поставить более 300 тыс. метрических тонн топлива в США и на другие рынки в октябре, еще 500 тыс. тонн — в ноябре, а вскоре после этого — 1 млн тонн.

Все танкеры с российскими нефтепродуктами, направлявшиеся в США, изменили маршрут после того, как американские компании отказались покупать топливо из-за санкций и юридических рисков.

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