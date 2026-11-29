Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Браатен победил в мужском гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Коппер-Маунтин, штат Колорадо, США. Он показал суммарное время 2 минуты 21,01 секунды и одержал вторую победу в сезоне, сообщает Channel NewsAsia.

Преимущество во втором заезде

После первого заезда Браатен уступал австрийцу Штефану Бреннштайнеру 0,33 секунды. Однако во втором заезде бразилец отыграл отставание и опередил соперника на 0,14 секунды. Бреннштайнер, который лидировал после первой попытки и в прошлом году выиграл соревнования в Коппер-Маунтин, финишировал с результатом 2 минуты 21,15 секунды.

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Браатен допустил ошибки в конце обоих заездов, однако смог сохранить скорость во второй попытке. После финиша он заявил, что эффективно прошел трассу, придерживался траектории и сохранил решительность.

Третье место занял спортсмен из Германии

Третьим стал немецкий горнолыжник Антон Граммель, который преодолел дистанцию за 2 минуты 21,55 секунды. Он уступил победителю 0,54 секунды и поднялся на подиум с четвертой позиции после первого заезда. Для Пиньейро Браатена эта победа стала четвертой подряд в гигантском слаломе.

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