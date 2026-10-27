В Бразилии аннулировали паспорта правого сенатора Флавио Болсонару после того, как он заявил, что ему запретили покидать страну. сообщает Buenos Aires Times. По данным издания, по состоянию на вторник не было официальных записей о выезде Болсонару из Бразилии, а его местонахождение оставалось невыясненным.

В понедельник Болсонару опубликовал в социальных сетях видео, в котором сказал, что судья Верховного суда запретил ему выезжать из страны и обязал сдать паспорта. Он заявил, что выполнит распоряжение, однако ко вторнику днем этого не сделал.

Заявления о возможном выезде

Анонимный источник в полиции сообщил AFP, что паспорта Болсонару аннулированы. Министерство национальной безопасности Аргентины и миграционные органы страны также опровергли сообщения местных СМИ о том, что он якобы въехал в Аргентину.

По словам самого Флавио Болсонару, требование сдать паспорта связали с комментарием его брата Эдуарду Болсонару, который находится в США. За два дня до выборов Эдуарду сказал в американском подкасте, что поддержал бы выезд брата из страны в случае поражения. Флавио Болсонару заявил, что не намеревался покидать Бразилию, пообещал сдать паспорта и защищаться от выдвинутых против него ограничений.

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После выборов

45-летний Болсонару проиграл президентские выборы, состоявшиеся в воскресенье, действующему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве. Он отказался признавать поражение, заявил о намерении оспорить результат в суде и жаловался на продление времени голосования и социальные выплаты, объявленные во время кампании.

Его партия и союзники, по данным Buenos Aires Times, признали результат голосования. AFP также зафиксировало кортеж, выехавший из резиденции Болсонару в Бразилиа, однако не смогло установить, находился ли сенатор в одном из автомобилей.

Судья Верховного суда Бразилии Флавио Дину отдельно поручил полиции расследовать возможное иностранное финансирование избирательной кампании Болсонару и вероятное вмешательство из-за рубежа, в том числе манипуляции в социальных сетях.

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