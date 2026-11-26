Брэд Питт и Анджелина Джоли заявили, что во внесудебном порядке урегулировали длительный юридический спор о продаже доли Джоли во французской винодельне Château Miraval, которую они приобрели вместе. Актеры не раскрыли условия соглашения.

«Мы урегулировали дело во внесудебном порядке в интересах нашей семьи и не будем больше это комментировать», — говорится в заявлении, которое цитирует Channel NewsAsia. В заявлении также подчеркнули, что комментарии неназванных источников в СМИ не исходят ни от них, ни от близких им людей.

Спор вокруг Château Miraval

Во время судебного противостояния Джоли продала свою долю в винодельне структуре Stoli Group, производителю водки Stolichnaya. Питт в судебных документах утверждал, что эта продажа нарушила договоренность, согласно которой обе стороны должны были предварительно согласовывать такие решения.

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Встречным иском Джоли обвинила бывшего мужа в мстительности. Ранее она также заявляла в судебных документах, что Питт отказался выкупить ее долю, поскольку она не согласилась подписать соглашение о неразглашении. Ее юридическая команда считала, что документ был направлен на недопущение публичных заявлений о предполагаемом домашнем насилии.

Развод был оформлен в 2024 году

Питт и Джоли, у которых шестеро детей, расстались в 2016 году после 12 лет отношений. Их развод был окончательно оформлен в 2024 году. Пара начала отношения после совместных съемок в фильме «Мистер и миссис Смит» 2005 года.

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