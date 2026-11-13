Фьючерсы на нефть марки Brent вернулись к уровню 96 долларов за баррель на фоне усиления геополитических рисков вокруг Ирана и угасания оптимизма относительно возможных мирных договоренностей. На ранних торгах в пятницу цены на нефть восстановились после падения в начале ноября.

Геополитические риски для рынка

Как сообщает OilPrice, президент США Дональд Трамп дал понять, что не нуждается в сделке с Ираном. В то же время издание пишет об усилении израильского давления с целью возобновления военных ударов по Тегерану.

На котировки также повлияли ухудшение перспектив мирного урегулирования войны Российской Федерации — государства-агрессора — против Украины и несколько ударов хуситов по насосным станциям в Саудовской Аравии. По оценке OilPrice, эти факторы ставят под сомнение ожидания Международного энергетического агентства относительно избытка предложения нефти в четвертом квартале 2026 года.

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Прогноз ОПЕК по спросу

Организация стран — экспортеров нефти сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на уровне 180 тысяч баррелей в сутки. Одновременно ОПЕК повысила оценку прироста мирового потребления в 2027 году до 2,55 млн баррелей в сутки.

Такой прогноз был опубликован несмотря на более слабый спрос в Китае и рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК.

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