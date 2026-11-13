Нефть Brent в четверг выросла более чем на 1% — примерно до 94 долларов за баррель — после публикации президента США Дональда Трампа об Иране. Накануне котировки ненадолго опускались ниже 90 долларов за баррель. Как сообщает OilPrice, от пика в конце октября на уровне 118 долларов Brent в целом подешевела примерно на 20% на фоне ожиданий деэскалации на Ближнем Востоке и переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США.

Риски для перевозок через Ормузский пролив

Издание отмечает, что поставки нефти через Ормузский пролив и с Ближнего Востока в последние недели восстановились почти до довоенного уровня. В то же время рост объемов перевозок не означает снижения опасности для судоходства.

По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, которые приводит Reuters, в октябре в районе Ормузского пролива зафиксировали 37 атак на суда — это наибольший месячный показатель с начала войны 28 февраля. Как пишет OilPrice, по меньшей мере 10 судов подверглись ударам в первые десять дней ноября.

Международное энергетическое агентство оценивало, что к середине октября транспортировка барреля нефти из Персидского залива в Азию крупным танкером стоила более 37 долларов. Это более чем в пять раз превышало довоенный уровень. Высокие страховые платежи и фрахтовые ставки, по оценке издания, продолжают увеличивать расходы на экспорт нефти.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиции Вашингтона и Тегерана

Трамп в публикации в Truth Social заявил, что США не нуждаются в соглашении с Ираном. После этого Brent поднялась примерно до 94 долларов за баррель, сообщил CNBC. Ранее президент США говорил, что новые удары по Ирану сейчас не нужны, но Соединенные Штаты готовы к новой военной кампании при необходимости.

Председатель парламента Ирана и главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф заявил Al Jazeera, что Тегеран ожидает ответа Вашингтона на семь условий для начала мирных переговоров. Среди них он назвал снятие американской блокады в Оманском заливе, прекращение боевых действий на всех фронтах и размораживание иранских средств. Галибаф также заявил, что режим судоходства в Ормузском проливе не вернется к довоенным правилам.

По данным Signal Ocean, которые цитирует Cyprus Shipping News, 6 ноября суточный заработок супертанкеров на маршруте Персидский залив—Китай составлял около 1,29 млн долларов, снизившись за неделю на 4,8%. Однако ставки оставались значительно выше, чем до начала войны.

Читай нас в