«Брентфорд» 23 ноября 2026 года разгромил «Эвертон» со счётом 4:0 в матче Премьер-лиги на стадионе Gtech Community Stadium. Как сообщает Sky Sports, Кин Льюис-Поттер забил два мяча в первом тайме, а «Эвертон» с 40-й минуты играл в меньшинстве после удаления Джеймса Тарковски.

Дубль Льюиса-Поттера

Хозяева открыли счёт в середине первого тайма: Джейдон Энтони подготовил момент для Льюиса-Поттера, чей удар после рикошета прошёл мимо вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда. Через четыре минуты Льюис-Поттер забил во второй раз. После розыгрыша штрафного его первый удар был заблокирован, однако футболист нанёс ещё один удар, и мяч вновь изменил направление после рикошета.

В конце первого тайма Тарковски сначала получил жёлтую карточку за фол против Егора Ярмолюка. После просмотра эпизода VAR арбитр изменил наказание на удаление.

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Ещё два гола после перерыва

В начале второго тайма главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес выпустил Джека Грилиша, который впервые сыграл после того, как в прошлом месяце не попал в заявку команды. Однако это не изменило ход матча.

На 67-й минуте Витали Янельт забил третий мяч «Брентфорда» дальним ударом в верхний угол с расстояния около 25 ярдов. Уже в компенсированное время вышедший на замену Фабиу Карвалью установил окончательный счёт, замкнув передачу с углового. Благодаря победе «Брентфорд» поднялся на шестое место в турнирной таблице, опередив «Эвертон», который опустился на девятую позицию.

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