В Манчестере «Брентфорд» одержал первую с 1937 года победу над «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд». Каллум Уилсон забил два мяча, а первый домашний матч Маурисио Почеттино во главе манчестерского клуба завершился поражением. Об этом сообщает BBC Sport.

Дубль Уилсона и голы в концовке игры

Уилсон открыл счёт, оторвавшись от Ленни Йоро, а затем забил во второй раз после передачи Данго Уаттары. На 52-й минуте нападающего заменил Кевин Шаде из-за повреждения, характер которого не уточняется.

Шаде в конце матча забил последний гол «Брентфорда». Защитник Кристоффер Айер также отличился поздним мячом. Уаттара ассистировал в эпизоде с первым голом и после передачи Миккеля Дамсгора отдал пас Уилсону в атаке, завершившейся вторым мячом форварда.

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Оценки игроков

Наивысшую оценку в составе «Брентфорда» от BBC Sport получил Миккель Дамсгор — девять баллов из десяти. Автор материала отметил его участие в создании первого гола и передачу, после которой Уаттара развил атаку перед вторым мячом Уилсона.

По восемь баллов получили Уилсон, Уаттара, Джейдон Энтони, Мамаду Сангаре и Айер. Самые низкие оценки в составе «Манчестер Юнайтед» — по четыре балла — получили Ленни Йоро и Лисандро Мартинес. Йоро не удержал Уилсона в эпизоде с первым голом, а Мартинес, игравший на позиции левого защитника, был заменён в перерыве.

Бруну Фернандеш, Кобби Майну, Юри Тилеманс, Амад Диалло и Джошуа Зиркзе получили по шесть баллов. Гарри Магуайр в первом тайме попал в перекладину, а также имел опасные моменты у ворот соперника, однако оборона хозяев не справилась с атаками «Брентфорда».

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