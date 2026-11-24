Британский теннисист Генри Паттен завершил партнерство с финном Харри Хелиоваарой и в 2027 году будет играть в паре с другим британцем Нилом Скупски. За время совместных выступлений Паттен и Хелиоваара завоевали три титула турниров Большого шлема.

Решение после ATP Finals

Как сообщает Sky Sports News, Паттен позвонил Хелиовааре в пятницу и сообщил о решении не продолжать совместные выступления в следующем году. По словам финского теннисиста, осенью они договорились и дальше играть вместе.

На прошлой неделе Паттен и Хелиоваара отпраздновали признание лучшей мужской парой года на ATP Finals. В июле они во второй раз вместе выиграли Уимблдон.

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Новые партнеры на 2027 год

Хелиоваара написал в своем блоге, что решение Паттена стало для него неожиданностью. Он назвал два с половиной года выступлений с британцем лучшим периодом своей карьеры, но отметил, что после разговора почувствовал разочарование и злость.

Финский теннисист также подтвердил, что в 2027 году будет играть вместе с британцем Джулианом Кэшем. Паттен составит пару со Скупски.

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