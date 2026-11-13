Великобритания, Италия и Дания призвали к более комплексному и системному подходу для противодействия незаконной миграции и преступной деятельности, которая ей способствует. Совместное заявление лидеров было опубликовано после саммита Европейского политического сообщества, состоявшегося в Дублине.

Совместный подход вдоль миграционных маршрутов

В совместном заявлении лидеры подтвердили намерение поддерживать сокращение масштабов незаконной миграции в Европу и внутри континента, сообщает Anadolu Agency.

Они подчеркнули необходимость комплексного, системного подхода вдоль всех маршрутов незаконной миграции, опирающегося на приоритеты, определенные ранее в Ереване. Документ также поддержали несколько других стран.

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Границы, возвращение и обмен данными

В заявлении говорится о важности готовности и действенных мер для сохранения целостности границ. Среди определенных направлений — противодействие дезинформации, развитие инноваций и усиление сотрудничества вдоль миграционных маршрутов.

Лидеры также подчеркнули необходимость эффективных процедур возвращения и реадмиссии, более широкого трансграничного обмена информацией и соблюдения международных конвенций как основы защиты. Они подтвердили намерение продолжать международное сотрудничество, в частности с Европейским Союзом и Советом Европы.

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