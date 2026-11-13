Британия, Италия и Дания призвали усилить противодействие незаконной миграции — Anadolu Agency
Великобритания, Италия и Дания призвали к более комплексному и системному подходу для противодействия незаконной миграции и преступной деятельности, которая ей способствует. Совместное заявление лидеров было опубликовано после саммита Европейского политического сообщества, состоявшегося в Дублине.
Совместный подход вдоль миграционных маршрутов
В совместном заявлении лидеры подтвердили намерение поддерживать сокращение масштабов незаконной миграции в Европу и внутри континента, сообщает Anadolu Agency.
Они подчеркнули необходимость комплексного, системного подхода вдоль всех маршрутов незаконной миграции, опирающегося на приоритеты, определенные ранее в Ереване. Документ также поддержали несколько других стран.
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Границы, возвращение и обмен данными
В заявлении говорится о важности готовности и действенных мер для сохранения целостности границ. Среди определенных направлений — противодействие дезинформации, развитие инноваций и усиление сотрудничества вдоль миграционных маршрутов.
Лидеры также подчеркнули необходимость эффективных процедур возвращения и реадмиссии, более широкого трансграничного обмена информацией и соблюдения международных конвенций как основы защиты. Они подтвердили намерение продолжать международное сотрудничество, в частности с Европейским Союзом и Советом Европы.