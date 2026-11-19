Великобритания хочет расширить оборонно-промышленное сотрудничество с Турцией и изучить возможности совместной разработки и производства оборонных технологий. Об этом британский министр оборонной готовности и промышленности Люк Поллард заявил в письменных ответах агентству Anadolu во время визита в Анкару.

Совместные оборонные проекты

По словам Полларда, соглашение по истребителям Eurofighter Typhoon стало важной вехой в отношениях двух стран, однако британские планы не ограничиваются этой программой. Лондон рассматривает Турцию как важного долгосрочного партнера в сфере обороны и промышленности.

Целью визита министра было продвижение британско-турецкого партнерства в сфере безопасности и обороны, которое лидеры двух государств подписали в июле на саммите НАТО в Анкаре. Одним из приоритетов была работа Турецко-британского совета оборонной промышленности, созданного для поиска возможностей сотрудничества и устранения препятствий для совместных проектов.

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Взаимодействие производителей

Поллард также заявил, что Великобритания стремится укрепить связи между британскими и турецкими компаниями и их цепочками поставок. Он выразил надежду, что визит будет способствовать практическому сотрудничеству в ближайшие месяцы и годы.

Комментируя возможное взаимодействие между турецкой программой истребителя Kaan и Глобальной программой боевой авиации GCAP, министр отметил, что у них отдельные требования и планы разработки. Решения по GCAP, по его словам, будут принимать Великобритания, Италия и Япония.

Поллард назвал Турцию незаменимым союзником НАТО и заявил, что ее военная мощь, промышленные возможности и стратегическое расположение будут приобретать все большее значение для европейской безопасности. Он добавил, что Великобритания хочет сотрудничать с Турцией для укрепления НАТО, усиления сдерживания Альянса и вклада Европы в евроатлантическую безопасность.

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