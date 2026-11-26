В Великобритании водителей в возрасте от 70 лет могут обязать проходить проверку зрения каждые три года, иначе они будут рисковать лишиться водительского удостоверения. По информации BBC News, министры могут рекомендовать этот шаг в новой стратегии безопасности дорожного движения, которую ожидают в ближайшие недели.

Новые требования для пожилых водителей

Сейчас британцы после 70 лет должны продлевать водительское удостоверение раз в три года, однако для этого им достаточно самостоятельно подтвердить, что их зрение соответствует требованиям. Согласно новому подходу водителям придется регулярно доказывать соответствие минимальным стандартам зрения.

Для законного управления автомобилем в Великобритании человек должен быть способен прочитать стандартный номерной знак с расстояния 20 метров. При необходимости можно пользоваться очками или контактными линзами.

Кого могут затронуть изменения

Водительские удостоверения в Великобритании имеют около 6,5 млн человек старше 70 лет, из которых 1,6 млн имеют возраст 80 лет или более. Предложения рассматривают после консультаций по обновлению правил для пожилых водителей, которые начались в начале прошлого года.

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Представитель организации Silver Voices Деннис Рид назвал выбор возрастной границы дискриминационным. В то же время он отметил, что организация в целом не возражает против регулярных проверок зрения для пожилых водителей.

Национальная служба здравоохранения Великобритании предоставляет бесплатные проверки зрения людям от 60 лет, однако они недостаточно детальны для подтверждения пригодности к управлению автомобилем. BBC сообщает, что власти также рассматривают возможность сделать эти обследования более тщательными.

В Министерстве транспорта подчеркнули, что окончательное решение об обязательных тестах для водителей от 70 лет еще не принято, а ведомство продолжает анализировать результаты консультаций.

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