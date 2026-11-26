В Великобритании правительство получит право консультироваться по законодательным предложениям Европейского союза в рамках новых соглашений о торговле агропродовольственной продукцией и системе торговли выбросами. При этом страна не будет иметь права голоса или формальной роли в принятии решений в Брюсселе, сообщает Politico Europe.

Детали договоренностей изложены в юридических текстах, опубликованных перед внесением в парламент законопроекта Cutting Costs (European Partnership). Именно этот законопроект должен обеспечить имплементацию соглашений, согласованных на саммите Великобритании и ЕС на прошлой неделе.

Консультации без права голоса

Оба соглашения позволяют британской стороне выражать позицию по соответствующим законодательным инициативам ЕС на этапе их разработки, в частности через экспертные обсуждения и заседания комитетов. Однако Лондон не будет участвовать в формальном процессе принятия решений Европейского союза.

Старший научный сотрудник аналитического центра UK in a Changing Europe Джоэл Реланд сравнил этот механизм с подходом к Швейцарии. По его словам, Швейцария может участвовать на ранних этапах консультаций по законодательству, но должна самостоятельно применять соответствующие правила. Реланд отметил, что это даст парламенту «некоторую номинальную возможность сопротивляться».

Как пишет издание, французские переговорщики первоначально возражали против консультационных полномочий для Британии, однако накануне саммита поддержали их.

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Условия договоренностей

Соглашение об агропродовольственной продукции предусматривает приведение Великобританией большинства санитарных и фитосанитарных правил в соответствие с правилами ЕС, что должно устранить необходимость в дорогостоящем пограничном контроле. Соглашение о системе торговли выбросами должно вновь соединить британский и европейский углеродные рынки, чтобы компании с обеих сторон избегали уплаты углеродных налогов.

Юридический текст соглашения об агропродовольственной продукции подтверждает исключения из сближения правил в отношении экспорта живых животных, незаконного перемещения домашних животных и растений, выведенных методами точной селекции. Для новых пищевых продуктов, пестицидов и органической продукции предусмотрены переходные механизмы.

Документ также содержит положение, предусматривающее возможность прекращения соглашения об агропродовольственной продукции через 10 лет. В случае отмены договоренности любая из сторон должна будет оплатить разумные и соразмерные расходы на восстановление пограничной инфраструктуры.

Великобритания будет сохранять все доходы от собственной системы торговли выбросами и самостоятельно определять, как их расходовать. В то же время она будет уплачивать операционный взнос в систему продовольственной безопасности ЕС и дополнительный сбор за участие в размере 4% от этого взноса.

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