Правительство Великобритании планирует лишить людей, которым отказали в предоставлении убежища или удовлетворении иммиграционного заявления, срока предупреждения перед принудительным выдворением после исчерпания процедур обжалования. По данным The Guardian, министр внутренних дел Шабана Махмуд внесла соответствующую поправку в законопроект об иммиграции и убежище, который рассматривает парламент.

В настоящее время принудительное возвращение отклонённых заявителей возможно только после предупреждения как минимум за пять рабочих дней. Этот срок даёт людям возможность воспользоваться другими юридическими процедурами или подготовиться к выдворению. Предлагаемые изменения позволят сотрудникам иммиграционной службы задерживать и выдворять таких лиц без дополнительного уведомления.

Шестимесячный срок для выдворения

В Министерстве внутренних дел Великобритании заявили, что после отмены пятидневного срока у должностных лиц будет до шести месяцев для выдворения людей, которым отказали в убежище или иммиграционных заявлениях, без необходимости направлять новое уведомление.

Исключения из действующего правила уже существуют, в частности когда выдворение было сорвано из-за действий человека или рейс отменили из-за плохой погоды. В таких случаях повторная попытка выдворения возможна без нового уведомления в течение 21 дня. Законопроект предлагает увеличить этот период до шести месяцев. Палата общин должна вернуться к рассмотрению документа на стадии отчёта и третьего чтения 17 ноября.

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Реакция правозащитных организаций

Директор по внешним связям Refugee Council Имран Хуссейн раскритиковал инициативу, заявив, что выдворения при столь коротком предупреждении будут вызывать у людей ненужную тревогу. Он также подчеркнул, что добровольное возвращение, по его словам, более эффективно и менее затратно для налогоплательщиков, чем принудительное.

Исполнительный директор Asylum Matters Луиза Калви отметила, что 63% населения не имеют доступа к поставщику юридической помощи по делам о предоставлении убежища. По её словам, из-за сложности системы некоторые люди могли не получить надлежащую консультацию при первом обращении, а последующие заявления некоторых из них могут оказаться обоснованными.

Правительство утверждает, что изменения следуют подходу Дании, где число мигрантов, ожидающих выдворения, сократилось с более чем 2185 в конце 2020 года до менее чем 1000 в конце 2025 года. По состоянию на 30 июня 2026 года в Великобритании 40 168 человек ожидали первоначального решения по заявлению о предоставлении убежища, а число отклонённых заявлений в том же месяце превысило 90 тысяч.

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