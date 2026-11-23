Национальная служба здравоохранения Великобритании начала приглашать почти 700 тысяч женщин к участию в трехлетнем исследовании скрининга рака молочной железы с использованием искусственного интеллекта. NHS назвала этот проект крупнейшим в мире испытанием такого типа, сообщает Anadolu Agency.

Проверка ИИ во время маммографии

Исследование должно выяснить, способны ли инструменты искусственного интеллекта улучшить раннее выявление рака молочной железы и снизить нагрузку на профильных клиницистов. Систему ИИ будут использовать для помощи медикам при анализе изображений, полученных в рамках плановых маммографических обследований.

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Финансирование и участники

Правительство Великобритании финансирует испытание стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов, или 13,1 миллиона долларов, через Национальный институт исследований в сфере здравоохранения и ухода.

Исследование возглавляют Университет Уорика, Кембриджский университет и Фонд NHS университетских больниц Кембриджа в сотрудничестве с NHS England. Национальный клинический директор NHS England по онкологии Питер Джонсон заявил, что инструменты ИИ могут помочь раньше выявлять больше случаев рака и высвободить время врачей для оказания онкологической помощи и лечения.

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